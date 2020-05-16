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Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1860 kişiye 2 milyon 634 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:19:29 -
Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1860 kişiye 2 milyon 634 bin lira ceza

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 1860 kişiye 2 milyon 634 bin 926 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerdeki uygulamalarda, 28 Mart-15 Mayıs döneminde 14 kişiye TCK'nin 195, 1153 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32, 693 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddeleri gereği toplam 2 milyon 634 bin 926 lira ceza kesildi.

Ceza verilenlerden 413'ü 65 yaş üstü, 737'si 20 yaş altı kişilerden, 710'u ise sosyal mesafeye uymayanlardan oluştu.

Ayrıca, emniyet ve jandarma ekipleri, 156 bin 632 araçta 249 bin 154 vatandaşa Kovid-19 kontrolü yaptı, şüpheli 2 bin 983 kişi hastanelere yönlendirildi.

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