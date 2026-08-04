Kuşadası'nda akılalmaz skandal: Magandalar ev sahiplerini komalık etti

Olay, perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Değirmendere Mahallesi’ndeki Uydukent Sitesi’nde meydana geldi. İstanbul’da yaşayan Songül Erbek, Kuşadası’ndaki arkadaşlarından Bülbül Apartmanı’nın 3 ve 4’üncü katındaki 2 dairesine kendisinden habersiz olarak kiracıların yerleştiğini öğrendi. İlçeye gelen Erbek, kızı Meryem Tezcan ve oğlu Hasan Tezcan ile birlikte Uydukent Sitesi’ne gitti. Evlerini kontrol etmek için kapıları çalan aile ile kendilerinden izinsiz olarak 3’üncü kattaki dairelerine yerleştiklerini iddia ettikleri İlhan Dikici ve oğlu Remzi Dikici arasında tartışma çıktı. Bu sırada Songül Erbek, kızı Meryem ve oğlu Hasan Tezcan, Remzi ve İlhan Dikici tarafından darbedilip, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Durumu ağır olan Hasan Tezcan, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne, annesi ve kız kardeşi ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra, 31 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Remzi Dikici ve İlhan Dikici tutuklandı.