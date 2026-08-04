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Kuşadası'nda akılalmaz skandal: Magandalar ev sahiplerini komalık etti

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Kuşadası'nda akılalmaz skandal: Magandalar ev sahiplerini komalık etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde görenleri dehşete düşüren bir mülk gaspı ve şiddet skandalı yaşandı. Yıllarca çalışarak aldığı 2 dairesine izinsiz yerleşen baba ve oğlu uyarmaya giden 62 yaşındaki Songül Erbek ile evlatları, gözü dönmüş saldırganlar tarafından darbedilip bıçaklandı. Dehşet anlarında mağdur gencin "Yeter ki aileme dokunmayın, evler sizin olsun" çığlıkları duyulurken, gözaltına alınan 2 maganda çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Foto - Kuşadası'nda akılalmaz skandal: Magandalar ev sahiplerini komalık etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yıllar önce satın aldığı dairesine izinsiz yerleşildiğini öne süren aile dehşeti yaşadı. Evini kontrol etmeye giden anne ve iki çocuğu darbedilip bıçaklanırken, ağır yaralanan oğlun annesini ve kardeşini kurtarmak için söylediği sözler yürek burktu.

#2
Foto - Kuşadası'nda akılalmaz skandal: Magandalar ev sahiplerini komalık etti

Songül Erbek (62) ile kızı Meryem (30) ve oğlu Hasan Tezcan (34), bir sitede kendilerine ait daireye izinsiz yerleştiklerini öne sürdükleri İlhan Dikici ve oğlu Remzi Dikici tarafından darbedilip, bıçaklandı.

#3
Foto - Kuşadası'nda akılalmaz skandal: Magandalar ev sahiplerini komalık etti

Olay, perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Değirmendere Mahallesi’ndeki Uydukent Sitesi’nde meydana geldi. İstanbul’da yaşayan Songül Erbek, Kuşadası’ndaki arkadaşlarından Bülbül Apartmanı’nın 3 ve 4’üncü katındaki 2 dairesine kendisinden habersiz olarak kiracıların yerleştiğini öğrendi. İlçeye gelen Erbek, kızı Meryem Tezcan ve oğlu Hasan Tezcan ile birlikte Uydukent Sitesi’ne gitti. Evlerini kontrol etmek için kapıları çalan aile ile kendilerinden izinsiz olarak 3’üncü kattaki dairelerine yerleştiklerini iddia ettikleri İlhan Dikici ve oğlu Remzi Dikici arasında tartışma çıktı. Bu sırada Songül Erbek, kızı Meryem ve oğlu Hasan Tezcan, Remzi ve İlhan Dikici tarafından darbedilip, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Durumu ağır olan Hasan Tezcan, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne, annesi ve kız kardeşi ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra, 31 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Remzi Dikici ve İlhan Dikici tutuklandı.

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Foto - Kuşadası'nda akılalmaz skandal: Magandalar ev sahiplerini komalık etti

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM' Yaşadığı olayın şokunu hala üzerinden atamadığını belirten Songül Erbek, "Yıllarca dişimden tırnağımdan artırarak biriktirdiklerimle Uydukent Sitesi’nden 11 yıl önce 2 daire aldım. O dönemde daireler tam bitmemişti. 2023 yılında sonradan İlhan Dikici’nin ortağı olduğunu öğrendiğim bir kişi bana telefon edip, yarım kalan daireleri tamamladıklarını söyledi. Benden önce 1 milyon 200 bin, ardından 2 milyon lira, sonra da 1 dairemi istedi. Bu yıl haziran ayında 2 evi de kontrol etmek için Kuşadası’na geldim. Dairelerin birinde bir kadının oturduğunu ve 3 yıldan beri de bize saldıran kişilere kira ödediğini öğrendim. Kuşadası’na bu gelişimizde de diğer daireye İlhan Dikici’nin oğlu Remzi Dikici’nin yerleştiğini gördüm. Babası ve oğlu; beni, kızımı ve oğlumu çeşitli yerlerimizden bıçaklayıp, darbetti. Kaburgamda kırık var. Ayrıca yüzüme aldığım darbe nedeniyle de bir dişim kırıldı. Oğlumun durumu daha da kötü. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

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Foto - Kuşadası'nda akılalmaz skandal: Magandalar ev sahiplerini komalık etti

'AĞABEYİMİN SESİ KULAKLARIMDAN GİTMİYOR' Meryem Tezcan ise "İlhan Dikici ve oğlu Remzi Dikici bizi yere yatırıp, defalarca tekmeledi. Ağabeyimin sesi hiç kulaklarımdan gitmiyor. Ağabeyim yerdeyken sürekli 'Tamam evler sizin olsun. Yeter ki annem ve kardeşime bir şey yapmayın' diyordu. Yaşadıklarımızı asla unutamayacağız" diye konuştu. Mağdurların avukatı Uğur Balta da "Bu kesinlikle basit bir yaralama olayı değil. 62 yaşındaki bir annenin evlatlarıyla beraber hayati bölgelerinden bıçaklandığını görüyoruz. Bu yaşam hakkına yönelmiş oldukça ağır bir saldırı. Dosyadaki mevcut deliller, mağdur beyanları ve adli raporlar birlikte değerlendirildiğinde olayın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu en ilkel toplumlarda bile kabul edilebilecek bir tablo değil" dedi.

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