Yozgat'ta kaybolan hayvanlar jandarma tarafından bulundu! Dronla adım adım takip ettiler!
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otlatılmak üzere salındıktan sonra gözden kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli başarılı operasyonuyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Taşpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan H.B, büyükbaş hayvanlarının kaybolması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları bulmak için dronla çalışma başlattı.
Köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta meralık alanda bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Hayvanlarını teslim alan H.B, jandarma ekiplerine teşekkür etti.