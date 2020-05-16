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Yozgat'ta kavga eden 20 tarım işçisine 63 bin lira "sosyal mesafe" cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:48:21 -
Yozgat'ta kavga eden 20 tarım işçisine 63 bin lira "sosyal mesafe" cezası

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta kavga eden 20 tarım işçisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 63 bin lira ceza kesildi.

Şanlıurfa'dan tarım işlerinde çalışmak için gelen ve Akdağmadeni Zaimgeçidi köyü yakınlarında çadırlarda kalan iki aile arasında dün çıkan, 17 kişinin yaralandığı, 5 şüphelinin gözaltına alındığı silahlı kavgaya karışanlar hakkında, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, 20 kişiye 63 bin lira ceza yazdı.

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