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Aktüel Yozgat'ta inşaat kazısında sarkıt ve dikitli yeraltı mağarası bulundu
Aktüel

Yozgat'ta inşaat kazısında sarkıt ve dikitli yeraltı mağarası bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:05:52 -
Yozgat'ta inşaat kazısında sarkıt ve dikitli yeraltı mağarası bulundu

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında içinde sarkıt ve dikitler olan yeraltı mağarası keşfedildi.

Seyrantepe Mahallesi'nde, bir vatandaşın arsasına yaptıracağı evin inşaatı için temel kazıldığı sırada mağara ortaya çıktı. Durumu öğrenen Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, kazıyı durdurdu.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzman ekip gelinceye kadar mağara etrafında güvenlik tedbiri aldıklarını belirterek, "Mağaranın içerisinde sarkıt ve dikitlerin olduğunu gördük. İlgili kurumlarla yazışmalarımızı tamamladık. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından değerlendirme yapılacak. İnşallah ilçemizde turizme katkı sağlayacak yeni bir yapı ortaya çıkar diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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