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Yozgat'ta felaket! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Yozgat'ta sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 21:27:00 -
Yozgat'ta felaket! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Yozgat'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı vatandaşlar karşıya geçmekte zorlandı.

Kaldırımlarda oluşan dolu birikintilerini ise esnaf temizledi.

Dolu meyve ağaçlarına da zarar verdi.

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