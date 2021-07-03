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Aktüel Yozgat'ta feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Yozgat'ta feci kaza: Yaralılar var

Yozgat'ta bariyerlere çarpan otomobil ile bu araca çarpmamak için manevra yapınca devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 14:10:00 -
Yozgat'ta feci kaza: Yaralılar var

Abdullah Ş. yönetimindeki 60 BE 581 plakalı otomobil, E-88 karayolu Başıbüyüklü köyü mevkisinde karşı yola geçerek köprü bariyerine çarptı.

Bu sırada, Bekir K'nin kullandığı otomobil, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Yaralanan sürücülerle araçlardaki Zeynep Ş, Migenur K. ve Mevlüde K, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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