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Aktüel Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı
Aktüel

Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:56:08 -
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Biri Sorgun ilçesinde olmak üzere 20 adrese düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 22 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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