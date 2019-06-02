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Yozgat lise taban puanları 2019 Yozgat lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Yozgat lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 12:06
Yozgat lise taban puanları 2019 Yozgat lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Yozgat lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019. 

 

MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi taban puanları

SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi taban puanları

YERKÖY / Yerköy Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Millî İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:06
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