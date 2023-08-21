Yozgat kazada ölenlerin isimleri! Yozgat kazada kim kaç kişi öldü?
Yozgat'ta bir facia yaşandı. Otobüs kazasında 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Otobüs kazasında vefat edenlerin isimleri ise belli oldu.
Türkiye günü büyük bir acıyla 'merhaba' dedi. Yozgat'ta meydana gelen kazada 12 kişi hayatını yitirdi. Pek çok kişi kazada yaşamını yitirenlerin isimlerini araştırmaya başladı. İşte o açıklama....
Yozgat kazada ölenlerin isimleri! Yozgat kazada kim kaç kişi öldü?
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri belli oldu.
Sivas'tan İstanbul istikametine gitmekte olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada; İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.
20 metre derinliğindeki şarampole düşen otobüste bulunan 19 kişi de yaralanmıştı.
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