  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yozgat İl Özel İdare ekipleri, sokak hayvanları için mama bıraktı
Aktüel

Yozgat İl Özel İdare ekipleri, sokak hayvanları için mama bıraktı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 11:29:47 -
Yozgat İl Özel İdare ekipleri, sokak hayvanları için mama bıraktı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta İl Özel İdare ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara mama takviyesinde bulundu.

Ekipler, Çamlık Milli Parkı ve hayvan beslenme odaklarına sahipsiz kedi ve köpekler için mama bıraktı.

İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şükrü Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat Valisi Ziya Polat'ın talimatıyla, sokak hayvanları için 2,5 ton mama alındığını söyledi.

İl Özel İdare ekiplerinin de gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden Arslan, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlarımız dışarı çıkamıyor, pikniğe gidemiyor. Bu nedenle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor." dedi.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon
Gündem

O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon

Başkent polisi, DEAŞ'lı bir teröristin Ankara'da olduğu bilgini aldı. Yapılan operasyonda terörist sağ ele geçirilirken, Suriye'de keleşle e..
TÜİK enflasyon oranları açıklandı mı?
Ekonomi

TÜİK enflasyon oranları açıklandı mı?

Enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Aralık ayına ilişkin enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK enfl..
İran'dan tehdit gibi mesaj: Birkaç saat içerisinde yok ederiz
Dünya

İran'dan tehdit gibi mesaj: Birkaç saat içerisinde yok ederiz

Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıl dönümü yaklaşırken bölgede tansiyon yükseliyor. Irak olası füze saldırılarına karşı ülk..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay