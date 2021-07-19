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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi 7 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversitesi 7 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamasına 7 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 14:45:00 -
Yozgat Bozok Üniversitesi 7 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacak.

İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelereYozgat Bozok Üniversitesi www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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