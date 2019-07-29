Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut projesinde son durum nedir? TOKİ Yozgat Akdağmadeni Oluközü’nde inşaa edilen 124 konutlarının ne zaman teslim edileceği merak edilmekte. Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut için teslim tarihi ne zaman?

TOKİ Yozgat Akdağmadeni Oluközü’nde inşaa edilen 124 konutlarının ne zaman teslim edileceği merak edilmekte. Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut için teslim tarihi ne zaman? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut teslim tarihine ilişkin "Söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiş olup en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için hassasiyetle çalışmalar devam etmektedir. TOKİ konutları teslime hazır hale geldiğinde teslim programı idaremiz web sitesi www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir." açıklamasınıda bulundu.

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