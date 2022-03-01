Youtuber Hikmet Samet Alemdar Kimdir? Hikmet Samet Alemdar nerede yaşıyor?

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında, önceki gün yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor. Kiev'de yaşayan Türkler arasında Youtuber Hikmet Samet Alemdar da var. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ukrayna'da savaşın ortasında kalan Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı Youtuber Hikmet Samet Alemdar ile canlı bağlantıyla görüştü.

Özdemir, Alemdar'ın açıklamalarını "Hikmet'in tercihi film olur' notuyla videoyla paylaştı. Özdemir'in "Kız arkadaşın kaldı mı ailesiyle kalmayı mı tercih etti? Kedini alabildin mi?" sorusuna "Hayatım en zor şeklinde kararımı vermiş durumdayım. 'Gitmeyeceğim' dedim. Abim 'beni seni burada bırakamam' dedi." diye yanıt verdi.

Sosyal medyada "bu çocuk fenomen olmaya çalışıyor diye yorum yapıldığını belirten Alemdar, "Savaş var burada savaş. Bunu hiç kimse anlayamaz. Tek ricamız lütfen yalvarıyorum. Buradaki insanları eleştirmeyin" dedi.

Youtuber Hikmet Samet Alemdar Kimdir?

Hikmet Samet Alemdar, 2018 yılından beri Ukrayna Kiev’de yaşıyor. Burada yaşamaya başlayan Samet Alemdar, Ukrayna’daki deneyimleri video çekerek YouTube kanalında paylaşıyor. Özellikle Ukrayna’da yaşayan Türk İş Adamları ile yaptığı röportajlar oldukça ses getirmişti. Hikmet Samet Alemdar iki yıldır Ukrayna’da yaşıyor. Hikmet Samet Alemdar, Ukrayna’nın kültürüne, geleneklerine, halkın yaşantılarına ilişkin videolar çekmekte. Hikmet Samet Alemdar, çektiği videolarla amacının bir şehri tanıtmak olarak açıklıyor.