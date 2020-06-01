YouTube’dan şovmen Muharrem İnce’ye beklemediği darbe!
Konuk olarak katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayını sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi üzerine şov yaparak yayını terk eden CHP’li Muharrem İnce’ye YouTube’den darbe geldi.
Konuk olarak katıldığı bir televizyon kanalındaki program sırasında Başkan Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine, yaygara kopartarak canlı yayını terk eden CHP'li Muharrem İnce’ye YouTube’den beklenmedik darbe geldi.
YouTube, Halk TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Muharrem İnce görüntülerinin ikisini de erişime kapattı.
YouTube'nin Muharrem İnce'ye dair tartışmanın yer aldığı 45 dakikalık bölümü de erişime kapatması dikkat çekti.
www.gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre, İnce'nin görüntülerinin yer verildiği 45 dakika süren 3. bölümün tamamı YOUTUBE tarafından "telif haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle" erişime engellendi.
Youtube'nin Halk TV'de yayınlanan Muharrem İnce tartışmasını kapattığına ilişkin görüntü şöyle:
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