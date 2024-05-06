YouTube “İleri Atla” özelliği geliyor

YouTube, Mart ayında test etmeye başladığı “İleri Atla” özelliğini şimdi daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmaya başladı. Yapay zeka destekli bu yeni özellik, Premium abonelerin yeni deneysel özellikleri denemesine olanak tanıyor. İşte yeni özelliğin detayları…

YouTube Premium üyeleri için “İleri Atla” özelliği geliyor

Yeni “İleri Atla” butonu, bir videoda ileri atlamak için çift dokunduktan sonra prtaya çıkıyor. Bu buton, en çok izleyicinin genellikle atladığı yere doğrudan atlamanızı sağlıyor. Buton, bir iki saniyeliğine ekranın sağ alt köşesinde beliriyor ve eğer sadece 10 saniye ileri atlamak istiyorsanız kayboluyor.

Butona dokunduğunuzda, “Genellikle atlanan bölümü geçiyorsunuz” şeklinde bir yazı görünüyor ve bu özellik YouTube Premium rozetiyle işaretlenmiş durumda. YouTube, bu özelliği AI ve izleme verilerini kullanarak, “bir sonraki en iyi noktayı” belirlemek için tasarlamış.

Başlangıçta bu özellik, YouTube tarafından “çok küçük bir deney” olarak adlandırıldı ve bazı kullanıcılar bu deneye otomatik olarak katıldı. Artık bu özellik, youtube.com/new deneme sayfası aracılığıyla daha geniş bir kitleye sunuluyor. Ancak bu özellik şimdilik yalnızca mobil istemci üzerinden görünür durumda. Özelliğin size sunulup sunulmadığını kontrol etmek için sırasıyla: “Ayarlar > Deneysel yeni özellikleri dene” kısmına göz atabilirsiniz.

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Bu özellik şimdilik yalnızca ABD’deki YouTube Android uygulamasında ve İngilizce videolarda kullanılabiliyor. Ayrıc, her videoda mevcut değil ve ortak faktör, genellikle çok sayıda izlenmeye sahip videolar olması. Bu deneyi bugün etkinleştirmek için YouTube Premium üyesi olmanız gerekiyor ve deneyin 1 Haziran’da sona ermesi planlanıyor, ancak bu süre uzatılabilir.

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