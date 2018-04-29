Young Boys tam 32 sezon sonra şampiyon oldu!

İsviçre Süper Ligi’nin 32. haftasında Young Boys evinde konuk ettiği Luzern’i 2-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Young Boys, şampiyonluğa ulaştı ve Basel’in de saltanatını yıkmış oldu.

Maça yoğun ilgi

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 geçildi. Yaklaşık 31 bin futbolseverin izlediği maçın 47. dakikasında dakikada Christian Schneuwly, Luzern'i öne geçirdi. Ancak golün şokunu atlatan Youngs Boys, 52. dakikada penaltıdan Guillaume Hoarau ile önce beraberliği yakaladı.

Luzern fırsat tepti

Skor 1-1 devam ederken Luzern ekibi 76.dakikada penaltı kazandı fakat; Valerian Gviliia fırsatı değerlendiremedi. Mücadelede son noktayı koyan isim ise 89. dakikada Jean-Pierre Nsame oldu ve Young Boys maçı 2-1 galip bitirdi.

Young Boys uzun bir aradan sonra şampiyon

Öte yandan bu sonucun ardından Young Boys 11.şampiyonluğuna ulaştı. Youg Boys en son 1985-86 sezonunda şampiyonluk sevincini yaşamıştı.

Kaynak:Ajansspor