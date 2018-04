Younes Belhanda: Tarihe geçmek istiyorum

Galatasaray’da Wesley Sneijder’den sonra sırtına 10 numaraya geçiren Younes Belhanda, sezon boyunca istikrarlı bir şekilde tatmin edici performans ortaya koyamadı. Son golünü 9 Aralık 2017’de, son asistini ise 23 Şubat’ta kaydeden Faslı futbolcu Alanya deplasmanında saç baş yoldurtmuş 66’ncı dakikada kenara alınmıştı. Son karşılaşmada gösterdiği kötü performanstan dolayı hocası Fatih Terim’den defalarca özür dileyen Belhanda “Bu şampiyonluğu çok istiyorum, ne kadar önemli bir maç oynayacağımızın farkındayım, her şeyimle sahada olacağım. Şampiyon olursak ben de tarihe geçeceğim” diyerek derbi öncesi tecrübeli çalıştırıcıya ne kadar hırslı olduğunu anlattı. Fatih Terim de antrenmanlarda formuyla resital sunan 28 yaşındaki futbolcuya “Sana güveniyorum” derken, “Sen kendin gibi oyna her şey çok daha kolay olur” ifadelerini kullandı.



Galatasaray formasıyla şu ana kadar 27 Süper Lig maçında forma giyen Younes Belhanda; Kayseri, Kasımpaşa, Karabük, Gençlerbirliği, Akhisar, Antalya ve Bursa maçlarında skora doğrudan katkı yaptı ve sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların hepsinden 3 puanla ayrıldı. Son 7 maçtır ne gol ne de asist üreten Belhanda patlamayı Beşiktaş derbisinde yapıp, taraftarın gözüne girmeyi hedefliyor. Fatih Terim, Belhanda’nın her an oyunun içinde olmasını isterken, Fernando ve Donk’la iletişiminin bu maçta çok önemli olduğunu vurguluyor. Galatasaray’ın evinde kazandığı kritik Trabzonspor maçında 65, Başakşehir mücadelesinde ise 64 defa topla buluşan Faslı futbolcu, ilk yarıda oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 32 defa topa dokunabilmiş, bu da Galatasaray’ın etkinliğini bir hayli düşürmüştü.