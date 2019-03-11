Yorumcu Sinan Engin: Şenol Güneş bu kulübü satmamıştır

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Milli takım ile anlaşmasını Beyaz TV'de değerlendirdi.

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'in gitmesini sezon sonuna kadar Guti'nin takımı çalıştırmasını istiyor. Şenol Güneş, milli takım ile anlaşmasa Beşiktaş'ta devam edecek miydi? Bunları bir araştırmak lazım. Acaba yönetim, Güneş'in kalmasını istiyor muydu?

''Futbol nankör bir oyundur''

Futbol nankör bir oyundur. Taraftar nasıl çok sevdiyse seni, bunun tersi de vardır. 'Şenol Güneş istifa' söylemleri beni çok üzdü, yaraladı. Şenol Güneş, Beşiktaş'a çok katkı sağlamıştır. Sadece şampiyonluklar değil. Futbolcu satışlarıyla önemli paralar kazandırmıştır.Taraftarın reaksiyonunu fazla buluyorum.

''Şenol Güneş bu kulübü satmamıştır''

Beşiktaş taraftarı cefakardır. Gerektiği zaman takımına ölümüne destek verir. Fenerbahçe düşme hattında takımını 40 bin kişiyle destekliyor, meşalelerle karşılıyor. Lütfen değerlerinize sahip çıkın. Şenol Güneş bu kulübü satmamıştır. Sadece yanlış anlaşılmıştır.

Şenol Güneş milli takımla güzel bir sözleşme yaptı. Burada 1 milyon euronun peşine düşmez. İstifa etmeme sebebi, kendi felsefesiyle ilgili. Para için değil.