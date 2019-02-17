Yorumcu Sinan Engin: Fenerbahçe küme düşmez
Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin kendi sahasında 1-1 berabere kaldığı Konyaspor karşılaşmasını yorumladı.17 Şubat 2019 Pazar 03:03
Sinan Engin, Fenerbahçe ile Konyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçı Beyaz TV'de yorumladı.
Fenerbahçe'nin durumu çok üzücü. Sezonun ilk maçından beri söylüyoruz. Artık bundan sonra kimi yenersen bir anlamı yok. Ali Koç kendi etti, kendi buldu.
Fenerbahçe küme düşmez. Fenerbahçe'nin en az 5 galibiyet alması lazım. 39 puanla kurtarırlar.
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