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Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 5 puan alsa dahi ligin bitiminde hala...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 3-3 sona eren Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 02:46
Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 5 puan alsa dahi ligin bitiminde hala...

Tarihe geçen maçı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Bugün uzun yıllar konuşulacak bir maç. Daha önce 3-0'dan 4-3'e dönen maçlar. Bu sezon 2-0'dan 2-2'ye gelen maç. Bakıyorsunuz bu maçlarda hep kim var? Fenerbahçe...

Evde çalışan hanımefendi ile birlikte kıyafet bakıyordum. Üzdüm kadıncağızı. Ben ilk yarı Beşiktaş'ı iyi bulmadım ama maçın 3-3'e geleceğini de düşünmedim elbette. Maç 3-0'lık değildi. Daha iyi oynayıp gol atamadığı maçlar vardı. İlk yarıda ki Fenerbahçe ise hiçbir şey yapmadı. İlk yarıda rezalet bir Fenerbahçe vardı. Bu Fenerbahçe'nin çok kötü olmasından dolayıydı.

İkinci yarıda Ersun Yanal ya herro ya merro dedi. Ayew sahada, Valbuena sahada, Soldado sahada... Ne yapayım 5 olursa olsun dedi. Zajc'ın golü Fenerbahçe'yi uyandırdı. 3-1 olduğunda Şenol Güneş'in iki oyuncu değiştirmesi gerekiyordu. Medel'i orta sahaya, Caner'i Güven'in olduğu yere koysa ve koruyarak 4'e 5 gidebilirdiniz. Kaldı ki 2-0'dan sonra Fenerbahçe orta sahada hata yaptılar ve Volkan sakat olduğu için kaleden çıkamadı ve 3. gol geldi.

''Beşiktaş 3-3'e razı oldu''

Ersun Yanal'ın hamlesi, Beşiktaş çok güçlü olsa tarihi farka gidecek hamlelerdi. Ancak Fenerbahçe'nin golünden sonra Şenol Güneş'in şak diye uyanması lazımdı. 3-2'den sonra Caner'i aldı ama Beşiktaş mental olarak çöküşe uğramıştı. Fenerbahçe yükseldi ve morallendi. Eljif'i de aldı ve uzatmalarda Fenerbahçe avantajlı olmaya başladı. Beşiktaş 3-3'e razı oldu. Teknik adamlık bazen senin basketbol koçu gibi yönetmeye götürür. 1 ve 2. periyot sonunda Ersun Yanal kısalara döndü.

Fenerbahçe eğer yenilseydi, çok ağır bir yara olacaktı. Sezon başından beri hatalarla dolu bir sezon geçiyordu.

Fenerbahçe dip yapacakken tavan yaptı. 1-0 kazansa bu kadar tavan yapmazdı. Ama mutlaka şu iki yarıyı Ersun Yanal ve bütün oyuncular Samandıra'da, Şenol Güneş ve bütün oyuncular Ümraniye'de biz nerede yanlış yaptık diye bakmalılar.

Beşiktaş deplasmanı 1 puan, Rize 3 puan yazdım, Başakşehir maçına da 1 yazdım. Şu iyi midir? Fenerbahçe 5 puan alsa dahi ligin bitiminde hala potada olacak.

11 tane maç var. Daha rakipleriyle oynamadı Beşiktaş. Başakşehir ile puan farkı 11'e çıktı. Şu an ikincilik mücadelesi yapacaktır. Maç 0-0 bitse daha başka şeyler konuşabilirdik.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 02:46
  1. Rize
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe

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