Yorumcu Mehmet Demirkol: Müslüm filmine gitmeyi düşünüyordum ama Slimani'yi izleyince vazgeçtim...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol ise Fenerbahçe'nin golcüsü Islam Slimani'nin performansını ilginç sözlerle eleştirdi.

"SLIMANI ETRAFA KEDER SAÇIYOR"

beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, Slimani'nin beklentilerin altında kaldığını ve etrafa keder saçtığını söyledi.

"Slimani'nin 30 gol atacağını düşünüyordum. Şimdi 5 tane atsa iyi diyeceğim. Fenerbahçe'nin santrforu etrafına ışıldamalı. Ama bakıyorsun etrafa keder saçıyor. Müslüm filmine gitmeyi düşünüyordum ama Slimani'yi izleyince vazgeçtim. Aynı kederi izliyorum çünkü."

"FENERBAHÇE, ABDULLAH AVCI'YA DAYANAMAZ"

Abdullah Avcı için ortaya atılan Fenerbahçe iddiaları hakkında da konuşan Mehmet Demirkol, "Galatasaray'da oyuncu kalmadı. Fenerbahçe'de teknik direktör yok. Beşiktaş kendi kendine sorun yaratıyor. Başakşehir bu sene şampiyon olamazsa büyük saçmalık olur. Abdulllah Avcı da böyle bir durumda niye gelsin?" (beIN Sports)