Yorumcu Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin çok net 2 puanı çalınmıştır
Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Bursaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı analiz etti.22 Ocak 2019 Salı 03:11
Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol programında Ahmet Çakar Bursaspor Fenerbahçe maçını yorumladı.
Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında berabere kalmasının değerlendirildiği programda Çakar, ' VAR sistemine rağmen Fenerbahçe'nin çok net 2 puanı çalınmıştır, Valbuena'ya yapılan çok net bir fauldür ' dedi.
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