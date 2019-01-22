Yorumcu Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin çok net 2 puanı çalınmıştır Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Bursaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı analiz etti.

Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol programında Ahmet Çakar Bursaspor Fenerbahçe maçını yorumladı. Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında berabere kalmasının değerlendirildiği programda Çakar, ' VAR sistemine rağmen Fenerbahçe'nin çok net 2 puanı çalınmıştır, Valbuena'ya yapılan çok net bir fauldür ' dedi.

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