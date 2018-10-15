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Yorgun uyanmanın sağlığa etkileri inanılır gibi değil..

Horlama hayatı tehdit eden bir hastalığın ilk belirtisi olabiliyor. Horlamanın uyku sırasında hava yolunun daraldığının en önemli göstergesi..

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:16
Yorgun uyanmanın sağlığa etkileri inanılır gibi değil..


Horlama, sadece yorgunken, uyku ilacı veya alkol alan kişilerde ortaya çıkabildiği gibi çene yapısının küçük olması, boğazın arkasındaki dokuların yoğunluğu, bademciklerin büyümesi veya burun tıkanıklığına bağlı olarak da görüldüğünü belirtiyor.

Horlamanın sosyal bir sorun olmaktan çıkıp hayatı tehdit eden bir sorun haline gelmesi uyku apnesi (uykuda solunumun durması) sendromundan kaynaklanıyor.

Üst solunum yolunda gelişen darlık veya tıkanıklık solunum çabasının artmasına, oksijen seviyesinde de düşmeye sebep oluyor. Bunun üzerine beyin koruma içgüdüsüyle hastayı uyandırıp nefes almasını sağlar. Gece boyunca onlarca, hatta yüzlerce kez uyanan kişi, ertesi gün dinlenemeden yorgun kalkar, gündüz uyuklar.

Hipertansiyonu olan hastaların yarıya yakınında, kadınların %2, erkeklerin ise %4'ünde uyku apnesi görülüyor. Ancak pek çok kişi bu hastalığının farkında değil.

Uykuda ortaya çıkan bölünmeler ertesi günkü fonksiyonlarımızı etkiliyor; yorgun uyanma, gün boyu halsizlik, yorgunluk hissi, sabah baş ağrısı, ağız kuruluğu, depresyon, kişilik değişiklikleri, dikkat toplamada güçlük, karar vermede zorlanma, hafızada zayıflama, unutkanlık, cinsel istekte azalma, adet düzensizlikleri ve iktidarsızlığa da sebep..

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:16
  1. horlama
  2. horlamanın zararları

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