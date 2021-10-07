Yöresel Pırtike Çorbası

Siirt yöremize ait ıspanakla yapılan doyurucu Pırtike Çorbası tarifi.

Malzemeler

1 kilo ıspanak

1 tane soğan

1 küçük kase sumak

Yarım çay bardağı pirinç

5 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sıcak su

Kırmızıbiber

Karabiber

Tuz

Yapılışı

Bir tencereye yemeklik olarak doğradığımız soğanları sıvı yağ ile kavurduktan sonra salçayı ekliyor ve karıştırıyoruz. Pirinçleri yıkadıktan sonra tencereye ilave edin. Baharatları ekledikten sonra yıkamış olduğumuz ıspanakları ekleyin. Ispanaklar çok ölmeden kavurun ve 2 litre sıcak su ekleyin. 1 kase sumağı 12 su bardağı sıcak su ile ıslatın. 10 dk bekletin ve süzerek çorbaya ilave edin. 2-3 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Çorbanız hazır afiyet olsun.