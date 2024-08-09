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Gündem Yönettikleri belediyeden haberleri yok İmamoğlu’nun sağ kolu fena çuvalladı
Gündem

Yönettikleri belediyeden haberleri yok İmamoğlu’nun sağ kolu fena çuvalladı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 15:06:00 -
Yönettikleri belediyeden haberleri yok İmamoğlu’nun sağ kolu fena çuvalladı

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin oyları ve ekonomik krizi bahane ederek sandığa gitmeyen küskün seçmenin tepkisi sayesinde seçimi kazanan CHP’li İBB yönetiminin, kendi sorumluluğundaki belediyeden bihaber olduğu bir kez ortaya çıktı.

 ÖZEL HABER 

PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin oyları ve ekonomik krizi bahane ederek sandığa gitmeyen küskün seçmenin tepkisi sayesinde seçimi kazanan CHP’li İBB yönetiminin, kendi sorumluluğundaki belediyeden bihaber olduğu bir kez daha tescillendi. Dün Bağcılar'da düzenlenen Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarına cevap vermek isteyen Ekrem İmamoğlu’nun Basın Sözcüsü Murat Ongun fena rezil oldu.

EKREM’İN SÖZCÜSÜ REZİL OLDU

Tatilden çalışmaya fırsat bulamayan CHP’li İBB yönetiminin sürekli “engelleniyoruz” bahanesine sarıldığını ve “Bize personel izni verilmiyor” yalanını savurduğunu belirten Kurum’un;

“2019'da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4 bin 263’tür. 2024 yılı itibarıyla nüfus 140 bin arttı, personel sayısı 4 bin 642'ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personel sayısı ülke ortalamasının üstündedir. Buna rağmen 2019'dan bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 1000 yeni itfaiye eri alımı için izin vermişiz. Bir de bize 'Personel izni verilmiyor.' diye ifade ediyorlar. Bunlar gündem şaşırtma çabalarından başka bir şey değil." ifadelerine cevap vermeye çalışan İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, Kurum’un iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.
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Ongun, sosyal medya platformu ‘X’te yaptığı paylaşımda; “2019’da İstanbul’daki itfaiye eri sayısı 4.263 değil 2.254.  2024’te de 4.642 değil 2.739. Sayın Bakanın kamuoyuna aktardığı itfaiye personeli sayıları ne yazık ki doğru değildir. Keşke bugün 4642 itfaiye personelimiz olsaydı.” ifadelerini kullandı.

YALANI ELİNDE PATLADI

İmamoğlu’nun sözcüsü Ongun’un yalanını ise AK Parti İBB Meclis Üyesi Avukat Muhammet Kaynar deşifre etti. Kaynar İBB’nin mevcut personeli listesi görseli eşliğinde yaptığı açıklamada;

“Emin misin Sayın Sözcü! Denetim Komisyonuna sunulan resmi belgeye göre 31.12.2023 tarihi itibarıyla; Anadolu Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü'nde 1447, Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünde 2166 itfaiye personeli çalışıyor. 2024'te alınanları da ekleyip yeniden açıkla istersen” dedi. 2024 yılında yapılan alımlar hariç 2023 itibariyle İBB bünyesinde 3 bin 613 itfaiye personelinin olması, CHP’li yönetiminin yalan söylediğini açıkça tescilledi.

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