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Yönetime sızmışlar... Casus şoku!

Ortadoğu’nun çıbanbaşı BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e yakın iki isim casusluk ve çocuk pornografisi ile suçlanıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 06:28
Yönetime sızmışlar... Casus şoku!

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e yakın iki ismin casusluk ve çocuk pornografisi gibi suçlamalara muhatap olduğu ortaya çıktı. The Intercept haber sitesine göre Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı işadamı Raşid Malik’in Abu Dabi yönetimi adına Washington’da casusluk yaptığı belirtildi.

The Intercept’in eski bir ABD yetkilisi ve belgelere dayandırdığı haberinde Raşid Malik’e, BAE istihbaratı tarafından, 2017 yılı içinde ABD’de Donald Trump yönetiminin Ortadoğu politikasına ilişkin bilgi toplaması karşılığında aylık yüzbinlerce dolar ödendiğini ortaya koydu. Haberde, Malik’in, Katar ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD’li yetkililer arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin bilgileri BAE istihbarat birimlerine aktardığı bilgisine yer verildi.

Hayah şirketler grubunun başkanı olan Malik geçen sene ABD’de Rusya soruşturması kapsamında özel yetkili savcı Robert Mueller’in ekibi tarafından sorgulanmıştı. Soruşturmanın BAE’nin yasa dışı bağışlar yoluyla ABD dış politikasına nüfuz etme çabası çerçevesinde yürütüldüğü belirtiliyordu.

Öte yandan yine Rusya soruşturması kapsamında ABD’de gözaltına alınan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in danışmanı, Lübnan asıllı işadamı George Nader’in de, çocuk pornografisi suçu nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verildi.

George Nader’in telefonlarına geçen sene ABD’ye girişi sırasında el konulmuş ve telefonlarda birçok cinsel içerikli fotoğrafa rastlanmıştı. Bunun üzerine Nader tutuklanarak hapse gönderilmişti. Geçen hafta Nader’in tutuksuz yargılanma başvurusunun, ABD’li yargıç tarafından “dışarıda bulunması tehlikeli” kararıyla reddedildiği ortaya çıktı. Nader mahkeme sonucunda suçlu bulunursa en az 15 yıl hapis cezası alacak.

Kushner’e para akıtmışlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in emlak şirketinin, 2017’den bu yana esrarengiz yabancı yatırımcılardan 90 milyon dolar yatırım aldığı iddia edildi. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde, söz konusu miktarın, şirketlerin gizli bilgilerini saklamasıyla ünlü vergi cenneti olarak bilinen Cayman Adaları’ndaki Goldman Sachs’a ait bir aracı kuruluş üzerinden aktarıldığı kaydedildi. Haberde, paranın büyük kısmının Virgin Adaları’ndan, kısmen ise Suudi Arabistan’dan geldiği iddia edildi. Kushner’in, Suudi Arabistan yönetiminden Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisi biliniyor.

Yeniaşafak

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 05:51
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