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Teknoloji Yöneticiler yapay zekaya güveniyor mu?
Teknoloji

Yöneticiler yapay zekaya güveniyor mu?

Yeniakit Publisher
2023-11-24 13:39:16 - 2023-11-24 13:39:16
Yöneticiler yapay zekaya güveniyor mu?

İş dünyası liderleri, üretken yapay zekânın ortaya çıkarabileceği yetenek ve fırsatlara büyük ilgi duyuyor. Dönüşüm sürecinde ise beklentiler yüksek.

KPMG'nin iş dünyasındaki üst düzey liderlerin yapay zekâya nasıl yaklaştıklarını ortaya koyan “Üretken Yapay Zekâ - 2023" raporuna göre yöneticilerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 77) üretken yapay zekâyı kullanacakları en etkili yeni teknoloji olarak görüyor ve yüzde 71'i ilk üretken yapay zekâ çözümünü iki yıl içinde uygulamayı planlıyor.

Küresel sansasyon

Rapor, yöneticilerin üretken yapay zekânın iş gücü üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasını beklediklerini, ancak bu teknolojiyi çoğunlukla iş gücünün yerine kullanmak yerine iş gücünü artırmanın bir yolu olarak gördüklerini de gözler önüne seriyor. Üretken yapay zekâ (AI) son yıllarda hızla küresel çapta bir sansasyona dönüştü. Bu teknolojinin toplum, istihdam, siyaset, kültür ve iş dünyası üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin tahminler neredeyse ger gün haberlerde yer alıyor.

KPMG Türkiye Yeni Nesil Teknoloji Çözümleri Lideri ve Şirket Ortağı Engin Şayan, “İşletmelerin içerik oluşturma, kullanıcılarla etkileşim kurma, yazılım geliştirme ve verileri analiz etme biçimlerini dönüştürmek için üretken yapay zekâyı kullanma olanakları sınırsız görünüyor. Ancak, gelişmekte olan birçok teknolojide olduğu gibi bu teknolojiden de iş değeri oluşturmak basit değil. ” dedi.

İşletme  sürecine yansıması

Rapora göre iş dünyası liderleri, üretken yapay zekânın ortaya çıkarabileceği yetenek ve fırsatlara büyük ilgi duyuyor ve bunun müşterilerle etkileşim kurma, işlerini yönetme ve gelirlerini artırma biçimlerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Sektörler genelinde katılımcıların yüzde 77'si, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde işletmeler üzerinde en büyük etkiye sahip olacak yeni teknoloji olarak üretken yapay zekâyı gösteriyor.

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