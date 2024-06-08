Yönetici olacak sandık ama Acun amigo oldu
Fenerbahçe kongresinde üyelere seslenen Acun Ilıcalı bir anda marş söylemeye başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor.
Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan iş insanı Acun Ilıcalı, kürsüye gelerek kongre üyelerine seslendi.
Bu sırada Ilıcalı Fenerbahçe marşı söylemeye başladı. Aynı zamanda kongre üyelerine de söyletti. Gündeme oturan görüntüler kısa sürede viral oldu.