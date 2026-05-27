Seküler yobazlarla SP lideri Arıkan çok üzülecek! Kadıköy’e yapılacak Rıhtım Camisi’ne onay çıktı!

Kadıköy rıhtımda yapılması planlanan cami için geri sayım başladı. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, caminin ön projesini onayladı.

Cami projesi için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor.

RESMİ PROTOKOL İMZALANDI

Caminin yaklaşık 7 bin kişiyi alabilecek kapasitede olması planlanıyor. Proje kapsamında şadırvan, kültür merkezi ve 250 araçlık bir otopark da bulunuyor. İnşaatın temelinin atılmasından itibaren 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Caminin inşası için geçen ay Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Müftülüğü ve Kadıköy Rıhtım Camii Derneği arasında resmi protokol imzalandı.

Mart ayında İstanbul Valiliği, cami yapılması planlanan alandaki otoparkı kullanıma kapatmıştı.

YARGI SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Haydarpaşa Garı'nın da yer aldığı Nazım İmar Planı'nda fiilen otopark olarak kullanılan alana cami yapılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü'ne başvurdu.

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, hazırlanan projeyi 9 Kasım 2017 tarihinde onayladı.

Ancak Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası, bu karara karşı dava açtı.

İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak 2024'te projeyi iptal etti.

İstinaf aşamasında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi ise Aralık 2025'te verdiği kararla projenin iptali kararını bozarak davanın iptaline hükmetti.

ARIKAN’IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kadıköy’e caminin konuşulduğu günlerde CHP’nin yandaş gazetecisi Şule Aydın ile Tatava Yok programına konuk olmuş ve ülke olarak en büyük camiye değil en büyük motor fabrikasına ihtiyacımız olduğunu söyleyerek seküler yobazlar gibi Kadıköy’e cami yapılmasına karşı çıkmıştı. Arıkan, “Bugün Türkiye'de ülke olarak ihtiyacımız olan şey, dünyanın en büyük motor fabrikasını mı yapmak, dünyanın en büyük camisini mi yapmak? Ben motor fabrikası derim” demişti.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi de Arıkan'ın açıklamalarını köşesine taşıyarak “Rahmetli Erbakan her defasında 'Cami yapmak gelişmeye engel değil. Cami yapmak motor yapmaya engel değil' diye anlatırdı. Yıllarca dinden rahatsız olanların dindarlara karşı kullandığı argümanları dillendirmek, cami düşmanlığına soyunmak Saadet Partisi Genel Başkanı'na mı kaldı?

Siyasetten tasfiye olan SP'nin eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Çamlıca Camisi'ne karşı çıkmıştı. Rahmetli Erbakan mezarından kalksa bunları kötekle kovalar” demişti.