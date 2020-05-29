Yolsuzluk raporda failleri koltukta

Raporda ismi belirtilen isimlerin birçoğunun İmamoğlu tarafından İBB’de en üst düzeyde görevlendirilirken, bir kısmının ise halen Beylikdüzü Belediyesi’de görev yaptığı öğrenildi.

İmamoğlu ve ekibine soruşturma

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin oylarıyla İBB Başkanlığı’na seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karanlık yüzü müfettiş raporlarıyla gün yüzüne çıkıyor. CHP’den Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı imar yolsuzluklarıyla ilgili hakkında soruşturma izni istenen İmamoğlu’nun ‘inkar çabaları’ ve yandaş medyasının çarpıtma gayretleri, skandal gerçeğin üzerini örtemiyor. Raporda Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten, Mehmet Çakılcıoğlu, Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Elçin Karaoğlu ve Eski Proje Tasdik Şefi Ayten İlgün Harman hakkında da soruşturma izni isteniyor.

Yapı ruhsatında usulsüzlük

‘Yapı ruhsat işlemlerinde mevzuata aykırı’ durumlar tespit edildiği gerekçesiyle istenen soruşturma izninde ismi geçenler CHP’li İmamoğlu tarafından ısrarla korunuyor. Yolsuzluk skandalında ismi geçen Çakılcıoğlu, İmamoğlu tarafından İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Karaoğlu ise CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan yardımcılığını görevini aktif olarak yürütülüyor. Proje tasdik şefliği yapan Harman ise İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevinde devam ediyor. İsimleri ‘yapı ruhsat’ usulsüzlüğüne karışmış kişilerin CHP tarafından adeta taltif edilmesi ise maşeri vicdanı yaralıyor.

Sorumluluktan kaçmak yok

İmamoğlu’nun ‘benim bilgim yoktu’ sözleriyle üzerinden atmak istediği usulsüzlük yükümlülüğü ise müfettiş raporunda ifade ediliyor. Belediye Başkanı’nın sorumluluktan kaçamayacağının belirtildiği raporda, “Belediye başkanına atfedilen sorumlulukların belediyede işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin denetim ve gözetimini de kapsadığı göz önüne alındığında, yapı ruhsat işlemlerinde mevzuata aykırılıklar bulunmasına rağmen, belediye başkanının denetim görevi ile birlikte, görevlerini ihmal edip savsaklayanlar ve mevzuata aykırı işlem yapanlar hakkında işlem yapmamış ya da yaptırmamış olmasının da ‘Belediyeyi sevk ve idare etmek görevini ihmal’ anlamına geldiği” değerlendirilmesine yer verildi.