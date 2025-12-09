Yollarda kritik uyarı! Sürücüler için önemli detaylar netleşti!
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım ve bakım çalışmalarının sürdüğü güzergâhlarda sürücülerin hızlarını düşürmesi ve sahadaki uyarı levhalarıyla görevlilere dikkat etmesi gerektiğini bildirdi. Özellikle Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında devam eden çalışmalar sebebiyle Ankara’dan Konya yönüne gidiş trafiğe kapatıldı. Bu bölümde ulaşım, karşı şerit kullanılarak çift yönlü şekilde kontrollü biçimde sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kurtköy-Şile yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu kapsamında Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü sürdürülecek.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor..
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 54. kilometresindeki (Eskipazar mevkisi) genişletme ve duvar yapım çalışması nedeniyle Rize yönünde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
