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Yaşam Yollar çöktü, dereler taştı! O ilimizde sağanak hayatı felç etti
Yaşam

Yollar çöktü, dereler taştı! O ilimizde sağanak hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
2024-09-17 09:12:00 -

Şiddetli yağışlar sebebiyle Artvin'de yollar çöktü, dereler taştı.

Şiddetli sağanak yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu Artvin’de Milletvekili Faruk Çelik vatandaşları yetkililerin uyarılını dikkate alma konusunda uyararak heyelan riskinin devam ettiğini hatırlattı.

Bugün öğle saatlerinde Doğu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, Artvin’in kıyı kesimlerinde sel ve heyelanlara neden oldu. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik vatandaşları uyarıları dikkate alma hususunda uyarırken Özel İdare, Karayolları ve AFAD ekiplerinin sahada olduğunu, heyelan riskinin sürdürdüğünü dile getirdi.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada heyelan riskinin sürmekte olduğunu ve ekiplerin sahada çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek “Bölgemizde meydana gelen heyelanları yakından takip ediyorum. Yağışların devam etmesi nedeniyle heyelan riski sürmekte, ancak Özel İdare, Karayolları ve AFAD ekiplerimiz sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kontroller düzenli olarak yapılıyor ve güvenliği sağlanan bölgelerde gerekli müdahaleler hızla gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında vatandaşları dikkatli olma hususunda uyaran Çelik sözlerinin devamında “Arhavi ilçemize bağlı Dereüstü, Kireçlik, Güneşli, Gürgencik, Dikyamaç, Küçükköy, Kemerköprü, Kestanealan, Derecik, Aaşağı Şahinler, Yukarı Şahinler, Hopa ilçemize bağlı Çamlıköy, Çimenli, Esenkıyı, Eşmekaya, Pınarlı, Yeşilköy, Başoba, Borçka ilçemize bağlı Karşıköy, Maral, Uğur ve Güreşen Grup köyleri meydana gelen heyelanlarla ilgili ekiplerimiz sahada ve durumu yakından takip ediyoruz. Önceliğimiz, can ve mal güvenliğini sağlamak. Bu nedenle, tüm vatandaşlarımızdan yetkililerin uyarılarına dikkat etmelerini ve riskli alanlardan uzak durmalarını rica ediyorum. Birlikte hareket ederek bu zorluğu da aşacağımıza inancım tamdır” dedi.

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DEVLETİMİZ VEYA BELEDİYELERİMİZ, BU DOĞA OLAYLARINDAN MEYDANA GELEN ZARAR İLE BUNU ÖNLEYECEK ISLAH ÇALIŞMASI MASRAFLARIN HANGİSİ DAHA FAZLADIR, ISLAH ÇALIŞMASI FAZLA OLSA BİLE BİR KEZ YAPACAKSIN HER YIL MEYDANA GELEN TAŞKINLARIN VERDİĞİ ZARARLARDAN KURTULACAKSINIZ, NİÇİN KÖKLÜ BİR ÇALIŞMA İLE TAŞKINLARDAN VEYA HEYELANLARDAN OLUŞAN OLAYLARI ISLAH ÇALIŞMASI YAPILMIYOR, YOKSA HER YIL İNSANLARIN ZARAR GÖRMESİ ONLARIN İŞİNE Mİ GELİYOR ŞAYET BUYSA, YAHUDİLERİN FİLİSTİNDEKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİ ÖLDÜRMESİ ARASINDA HİÇ FARK OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ, BÜTÜN TAŞKINLAR VE HEYELANLAR ISLAH ÇALIŞMASIYLA ENGELLENEBİLİR.
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