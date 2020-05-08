  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yoldan çıkan tır devrildi

Karabük’te yoldan çıkan tır devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:11:33 -
Yoldan çıkan tır devrildi

Karabük’te yoldan çıkan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, taşıdığı cam üretiminde kullanılan malzemeler yola savruldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Eskipazar karayolu Söğütlü çeşme mevki’inde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden Ufuk Salgın (56) idaresindeki 06 BAM 738 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje devrildi. Kazada tır sürücüsü Salgın yaralanırken, üzerinde taşıdığı cam üretiminde kullanılan hammadde tozu da yol savruldu. Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, tır ise yapılan çalışmaların ardından vinçle yoldan kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı