Yolcunun beline sardığı kuşaktan uyuşturucu çıktı Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mevkii'nde şehirlerarası bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, bir yolcunun beline sardığı kuşaktan 230 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

Hatay'da, narkotik ekiplerince yapılan uygulama sırasında şehirlerarası otobüste yolculuk yapan kişinin beline sardığı kuşaktan 230 gram sentetik uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan yolcu, mahkemece tutuklandı.



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mevkii'nde şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, yolcu Ş.A.İ.'nin beline sarılı kuşağı açtırdı. Kuşağın içinde 230 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan Ş.A.İ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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