Yolculuk yapacaklar dikkat! Herkesin bilmesi gerekiyor
Sağlık Bakanlığı, şehirler arası toplu taşıma araçlarında Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyardı.
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında Kovid-19'a karşı yapılması gerekenler yer aldı.
Sosyal mesafeye dikkat
Araca binerken ve araçtan inerken en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin belirtildiği videoda, yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.
Videoda, araçlarda mümkün olduğunca az yere dokunulması gerektiği ifade edilerek şu uyarılara yer verildi:
"Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun. Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda bu el antiseptiğini kullanın. Yolculuğunuz 2 saatten kısa sürecekse su hariç hiçbir şey yiyip içmeyin. Müzik ve televizyon yayını olan araçlarda kendinize ait kulaklık kullanın."