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Aktüel Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Aktüel

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 00:40:00 -
Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Darende ilçesinden Malatya istikametine gelen Mehmet K. yönetimindeki 34 BYT 545 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Kozluca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular Faruk D. ve Uğur T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

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