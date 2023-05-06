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Gündem Yolcu otobüsünde rezillik!
Gündem

Yolcu otobüsünde rezillik!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 16:42:00 -
Yolcu otobüsünde rezillik!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yolcu otobüsünde 25 kilo 248 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, otoyoldaki dinlenme tesisinde bulunan yolcu otobüsünde arama yaptı.

İstanbul'dan Ankara'ya giden otobüsün bagaj kısmında narkotik köpekleriyle yapılan aramada, iki yolcuya ait valizlerde 25 kilo 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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