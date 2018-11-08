Yolcu otobüsü dorseye çaptı: 8 kişi öldü

Pakistan’ın Larnaka şehrinden Karaçi şehrine giden bir otobüs, İndus Otoyolu’nda seyir halindeyken bir dorseye çarptı. İndus Otoyolu’nun Sind eyaletindeki bölümünde yaşanan kazada olay yerinde 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Dadu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar hakkında açıklama yapan hastane yönetimi, durumu ağır olan çok sayıda yaralı olduğunu söyleyerek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.