Yolcu acil çıkış kapısını tuvalet kapısı sanınca olanlar oldu! İngiltere'den Pakistan'a seferine hazırlanan yolcu uçağında yolculardan biri tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açınca sefer 8 saat gecikmeli yapıldı.

İngiltere'den Pakistan'a doğru havalanmak üzere olan bir uçakta yolculardan biri tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açınca sefer 8 saat gecikmeli yapıldı. Euronews.com'un haberine göre; Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) PK702 sefer sayılı uçağı, 7 Haziran Cuma akşamı yerel saatle 21.20'de havalanmak üzere Manchester Havalimanı'nda beklemeye koyuldu. Tüm hazırlıkları tamamlayan kabin ekibi kuleden kalkış sinyali beklerken arka sıralarda oturan bir kadın yolcu güvenlik kemerini çıkararak tuvalete gitmek istedi.

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