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Yerel Yola inen yaban domuzu kameraya yansıdı
Yerel

Yola inen yaban domuzu kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 18:08:00 - 2024-01-26 18:09:41

Van’ın Tuşba ilçesinde elektrik arızasına giden ekipler, yolda karşılaştıkları yaban domuzunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tuşba ilçesine bağlı Derebey Mahallesi’ne giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yolda yaban domuzuyla karşılaştı. Kırsal arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban domuzunun yola indiği görüldü.

Ekipler o anları kaydetti

Yola inen yaban domuzuna rastlayan ekipler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yolun kenarında bir süre hızlıca koşan domuz, daha sonra gözlerden kayboldu.

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