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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2023-05-06 17:11:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yağış ile birlikte yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşüyor.

Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağı’nda yağış ile birlikte sis de etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.

Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlerken karayolları ekipleri yol kenarlarında sis lambaları ile vatandaşları uyarıyor.

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