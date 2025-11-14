  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mısır’dan Gazze açıklaması! Uluslararası güç barışı korumalı

İsrail'den kalleş saldırı!

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

İmamoğlu metro ihalelerinde 697 milyon lira cukkalamış! İddianamelerde yok yok...

Koca Yusuf daha ağırını taşımadı… 20 şehidin naaşlarını taşıyan ‘Koca Yusuf' Türkiye'ye hareket etti

İş kazasında ihmaller zinciri! Ya kanunlar değişmeli ya da görevini yapmayanlar hesap vermeli

Yuva yıkanlar yanacak! İhanetin ortağına da hukuki darbe... 'Zina' suçuna ceza beklentisi

Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması
Gündem Yola çıkacaklar aman dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı
Gündem

Yola çıkacaklar aman dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yola çıkacaklar aman dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı

Yola çıkacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren haber Karayolları Genel Müdürlüğünden geldi. İşte karayollarındaki son durum...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun bir kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşıma Aydın istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Çalışmalar süresince Aydın-Denizli devlet yolundan Buharkent Kavşağı otoyola katılım kolu ile otoyolun Denizli istikametinde Buharkent çıkışı trafiğe kapalı olacak.

Akçakoca-Düzce yolunun 23-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 25 ve 38. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek ulaşım, tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım ve onarım, Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometreleri (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) ile Alanya Doğu çevre yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücüler Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra hattındaki eski yola yönlendiriliyor.

Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi
Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi

Gündem

Ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber
Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

Medya

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89

Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Gündem

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına..
Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?
Gündem

Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?

Akit TV Ana Haber, The Economist dergisinin "The World Ahead 2026" (Dünyayı Bekleyen 2026) kapağını detaylı bir analize tabi tuttu.

Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!
Spor

Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan olaylı Galatasaray ile Fenerbahçe derbine ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı; Jayden Oosterwol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23