  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da yaşananlar ve uluslararası hukuk Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma Bu kez ucuz kurtuldular: İsrail helikopteri yere çakıldı! Santim santim işgal! Alçak İsrail yine fena enselendi Bakanlıktan son nokta! Pompalanan altın paniği fos çıktı Tam FETÖ taktiği! Karlov'un katilinin isim sırrı ifşa oldu İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi Bu iddia çok konuşulacak! DEİK’e son dakika CHP kumpası Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti Mitsubishi ve ABD enerji devi güçlerini birleştirdi! Ses getirecek ittifak anlaşması
Gündem Yola çıkacaklar aman dikkat!
Gündem

Yola çıkacaklar aman dikkat!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yola çıkacaklar aman dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü; yola çıkacak vatandaşları uyardı. İşte kara yollarındaki son durum...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması sebebiyle emniyet sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları kesimi 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü devam ediliyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönünden tek şeritten sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Siirt-Eruh yolunun 13-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yer yer tek şeritten, yer yer bölünmüş yoldan sağlanıyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı
Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor
Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor

Gündem

Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor

Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm
Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm

Gündem

Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23