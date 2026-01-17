Yola çıkacaklar aman dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü; yola çıkacak vatandaşları uyardı. İşte kara yollarındaki son durum...
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sürdürülüyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması sebebiyle emniyet sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol şeritten sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları kesimi 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü devam ediliyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönünden tek şeritten sürdürülüyor.
Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Siirt-Eruh yolunun 13-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yer yer tek şeritten, yer yer bölünmüş yoldan sağlanıyor.
