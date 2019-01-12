Yol kenarındaki infazın arkasından uyuşturucu anlaşmazlığı çıktı

İstanbul Beykoz’da yol kenarından cesedi bulunan Ali İsmet Vural isimli şahsın uyuşturucu cinayetine kurban gittiği belirlendi. Ensesine ateş edilerek öldürülen Vural’ın cebinden çıkan alışveriş fişi cinayeti aydınlattı. Polis cinayetle bağlantılı yedi şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü Beykoz, Baklacı Mahallesi, Çeçenistan Caddesi’nde yol kenarında hareketsiz olarak yatan bir kişiyi gören temizlik işçisinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

Öldürülen kişinin Ali İsmet Vural (32) olduğunu tespit eden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maktulün tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğünü belirlendi.

Cebinden çıkan fiş cinayeti aydınlattı

Ceset üzerinde yapılan incelemede Vural’ın pantolon cebinde bir yakıt fişi bulan polis benzin alınan istasyona ulaştı. Plakası belirlenen aracın yakıt aldığı saatteki kameralar incelendi. Ali İsmet Vural’ın yanında 3 kişinin daha bulunduğunu belirleyen polis, aracın da kiralık olduğunu tespit etti.

Kiralama firmasına giden ekipler, otomobilin V.A adlı kişi adına alındığını belirledi. V.A. araç değişimi bahanesiyle kiralama firmasına çağırıldı. Polis V.A. ve yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kan izi araçta çıktı

Polisin ifadesine başvurduğu V.A., Ali İsmet Vural’ı Ümraniye’de bir pansiyondan alarak Ü.Ü.’ye teslim ettiğini söyledi. Ekipler Ü.Ü.’yü gözaltına alırken, şüphelinin geçtiğimiz hafta kiraladığı otomobili incelemeye alındı. Yapılan araştırmada araçta kan bulgularına ulaşıldı. Araç kiralama şirketine giden ekipler, aracın GPS kaydını inceledi. Otomobilin, cesedin bulunduğu caddeden geçtiği ve bir süre bekleme yaptığını tespit edildi.

Plan kurup tetikçi tuttu

Ü.Ü.’nün cinayetle bağını belirleyen Beykoz Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin ifadesine başvurdu. Ü.Ü.’nün sorgusunda, Ali İsmet Vural ile aralarında uyuşturucu satışından dolayı anlaşmazlık yaşandığını söylediği öne sürüldü. İddiaya göre, Ü.Ü. Vural'ı öldürmek için 2 bin Lira’ya tetikçi tuttu. Daha sonra Ü.Ü., tetikçi İ.D. ve iki adamıyla araca bindi. Ali İsmet Vural’ı da otomobile bindiren şüpheliler cinayeti işledikten sonra cesedi atarak kaçtı. Beykoz Asayiş Büro ekipleri, azmettirici olduğu öne sürülen Ü.Ü.’nün ifadesinin ardından tetikçi İ.D. ve araçtaki 3 şüpheliyi de yakaladı.

Dosyaları kabarık

Polisin gözaltına aldığı 7 şüphelinin emniyetteki ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden O.D'nin uyuşturucudan 2 suç kaydı, V.A'nın uyuşturucu kullanma, taksirle yaralama, görev yaptırmamak için direnme, B.K'nın kasten yaralama, Ü.Ü'nün ise uyuşturucu kullanma, dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve uyuşturucu ticaretinden sabıka kaydı tespit edildi.

Firari olarak aranan F.H'nin uyuşturucu kullanma, İ.D'nin hırsızlık, uyuşturucu kullanma, gasp ve uyuşturucu ticaretinden kayıtları olduğu belirlendi.

Gözaltındaki şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.