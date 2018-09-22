Yol haritası tamam! Şimdi icraat zamanı

EKONOMİ SERVİSİ

Yeni Ekonomik Program’ın (YEP) açıklanması piyasalara moral verdi. İş dünyasının tam destek verdiği programda enflasyonla mücadele ve yatırıma öncelik verilmesi iş dünyasını umutlandırdı.

Özellikle ithal ürünlerin ‘yerli ve milli’ olarak üretilmesi için yatırımlara ağırlık verileceği mesajı sanayici ve KOBİ’lerin daha ucuz krediye ulaşması umudunu artırırken gözler yeni finans kaynaklarına çevrildi.

ÖNCE BANKALARDAN BAŞLANACAK

“Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmaları yapılacaktır” denilen YEP’de “Bu çalışmaların sonuçlarına göre gerektiğinde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek ve böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılmasını temin edecek” ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘’Pazartesi günü mali durum tespitine başlıyoruz” diye mesaj verdi.

Çalışma ile kredi borcu olan kuruluşların nefes alarak üretime devam etmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye Kalkınma Bankası, sermaye piyasalarını kuvvetlendirmesi ve kalkınmaya destek vermesi amacıyla, görev alanları genişletilerek yeniden yapılandırılacak.

Bunun yanında yeniden yapılandırılacak olan Türkiye Emlak Bankası, gayrimenkul finansmanını yönlendirecek bir banka haline getirilecek. Emlak Bankası’nın lokomotif olarak görülen inşaat sektörüne ivme kazandırması bekleniyor.

ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE EDİLECEK

Yeni Ekonomik Program’la enflasyona ilişkin bir eylem, aksiyon stratejisi hayata geçirilecek. Bakan Albayrak, “Yakın dönem içinde toplumun tüm paydaşlarını da içine alacak şekilde, sadece kamu, özel sektör ve STK ayakları değil, vatandaş da dahil toplumun tüm kesimini işin içine katarak bir toplumsal enflasyonla mücadele aksiyon stratejisi uygulayacağız” diyerek enflasyonla topyekûn mücadele edileceğini ortaya koydu.

Önümüzdeki 10 gün içerisinde Amerika’ya ziyarette bulunacak olan Bakan Albayrak’ın seyahati sonrası enflasyon paketini açıklaması bekleniyor.

İHRACATA DESTEK ARTIRILACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde ihracata destek artırılacak.

Yeni Ekonomik Program doğrultusunda Eximbank’ın öz kaynakları daha da güçlendirilecek ve şube sayısı arttırılacak. Banka, nakdi kredi, ihracat kredi sigortası ve garanti imkânlarını geliştirerek ve çeşitlendirerek ihracatçılara, döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgilenen firmalara ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlere destek sağlamayı artırarak sürdürecek.

İSTİŞARE KURULU ‘YEP’İ DEĞERLENDİRDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirilen ikinci İstişare Kurulu Toplantısı’nda Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) yanı sıra Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Eximbank imkanlarının güçlendirilmesi, e-ticaret ve dijitalleşmeye ilişkin yapılan çalışmalarla özel sektör talepleri masaya yatırıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem katıldı.

ENERJİDE YERLİ KAYNAKLARA AĞIRLIK VERİLECEK

Programda enerjide dışa bağımlılığın azaltılarak yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere Türkiye’nin kendi enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi dikkat çekiyor. Yeni Ekonomik Program’da, ‘’Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacak. Petrol ve doğalgaz kaynağı aramaları, başta denizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülecek’’ denilirken nükleer enerji, rüzgar ve güneş enerjisinin yanı sıra denizlerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ağırlık verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin denizlerdeki varlıklarını Barbaros, Oruç Reis sismik ve Fatih sondaj gemileriyle daha da güçlendirdiğini söylerken, önümüzdeki dönemde özellikle Doğu Akdeniz’de petrol arama çalışmalarına ağırlık verilecek.