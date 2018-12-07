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Yoksul ailelere dağıtılacaktı! Tam 20 ton

Tokat’ın Niksar ilçesinde, yoksul aileler için dağıtılan 20 ton kömür bir otel bahçesinde bulundu.

07 Aralık 2018 Cuma 20:51
Yoksul ailelere dağıtılacaktı! Tam 20 ton

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri yoksul aileler için dağıtılan 20 ton kömürü bir otel bahçesinde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Niksar İlçe Jandarma ekipleri Çamiçi Yaylasında faaliyet gösteren bir otelde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi durumu yerinde olmayan ailelere dağıtılan kömürün kullanıldığını tespit etti. Jandarma, Niksar Belediyesi zabıta ekipleri ile Sosyal Dayanışma Vakfı görevlileri, alınması ve satılması yasak olan kömürlere Niksar Kaymakamlığının talimatı ile el koydu.

 

20 ton kömür

Yaklaşık 20 ton kömür Sosyal Dayanışma Vakfına teslim edildi. Branda altındaki kömürler kepçe yardımıyla kamyona yüklenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderildi.

Otel sahibi E.G hakkında Kabahatler Kanununa göre Niksar Kaymakamlığınca idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:51
  1. Tokat

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