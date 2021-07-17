Yoksa aşı karşıtları haklı mı? İki doz aşısını da yaptıran İngiltere Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı!

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

'Belirtilerim hafif'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İngiliz Bakan, "Bu sabah Covid-19 testim pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif." dedi.

Vaka sayıları hızla yükseliyor!

İngiltere Sağlık Bakanı Javid, iki doz aşısını yaptırmasına rağmen koronavirüse yakalandı ama aşılanma çağrısından vazgeçmedi. Bakan Javid, "Buradan bütün vatandaşlarımıza aşılanmalarını önemle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. İngiltere'de dün 51 bin 870 yeni vaka tespit edilmişti. Ülkede 15 Ocak'tan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ülkelerindeki vaka sayısının hızla yükseldiğini ve günlük 50 bin vaka görebileceklerini kaydetti. Hükümetin sağlık danışmanı Chris Whitty de koronavirüs sebebi ile hastanelerin yüksek seviyede dolabileceğine dikkat çekti.