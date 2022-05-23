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Aktüel Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapacak mı?
Aktüel

Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapacak mı?

Bakaya kalanlar nasıl bedelli askerlik yapabilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yoklama kaçağı olanlara yönelik alınan kararı açıkladı. Yoklama kaçakları bedelli askerliği nasıl yapabilir? Bakaya kalanlar bedelli askerliği ne kadar yapabilir? 2022 bedelli askerlik ne kadar? Yoklama kacağı olanlar bedelle askerlik yapabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2022-05-23 20:02:00 -
Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapacak mı?

Merakla beklenen kabine toplantısı 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapacak mı?

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakaya kalanlara yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakaya askerlerimize bedelli askerlikten yararlanma yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz şubelere başvurabilir. Bakaya gençlerin sıkıntısına çözüm getiren uygulama hayırlı olsun” dedi.

Bedelli askerlik ne kadar? 2022 Bedelli askerlik fiyatları
Bedelli askerlik ne kadar? 2022 Bedelli askerlik fiyatları

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Bedelli askerlik ne kadar? 2022 Bedelli askerlik fiyatları

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