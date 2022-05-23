Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulundu. Yoklama kaçakları ne kadara bedelli askerlik yapabilecek?

Yoklama kaçakları bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler” dedi.

Ocak 2022 itibariyle bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak ödeniyor. Yoklama kaçaklarının bedelli askerlik ücretleri ise kaçak yılına göre değişecek.

Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir?

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.